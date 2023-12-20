„Папа словил пулю“: дочь Ивана Охлобыстина рассказала, что актер попал под обстрел в Донбассе(12)
Иван Охлобыстин не раз оказывался в опасной ситуации, находясь в зоне военных действий в Донбассе. Но актер поддерживает военную агрессию России в Украине и продолжает приезжать на фронт, чтобы „помогать российским бойцам“. Сейчас за звезду всерьез опасаются родные, пишет „Стархит“.
Многих удивляет, что с актером туда отправляется и его жена Оксана. „Тех, кто к нам сейчас приезжает, обычно жены не пускают, а Иван Охлобыстин даже супругу Оксану привез в Донбасс с собой. А еще дочь и зятя“, — отмечал глава cамопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Нередко супруги выезжают на фронт вместе, что и случилось недавно. Но в этой поездке актриса могла потерять мужа. О том, что произошло с 57-летним артистом, рассказала дочь Евдокия. „Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю“, — поведала она.
Наследница пары успокоила, что все обошлось — пуля попала Охлобыстину в бронежилет. О случившемся сам Охлобыстин лично пока не высказался.