„Папа словил пулю“: дочь Ивана Охлобыстина рассказала, что актер попал под обстрел в Донбассе

Многих удивляет, что с актером туда отправляется и его жена Оксана. „Тех, кто к нам сейчас приезжает, обычно жены не пускают, а Иван Охлобыстин даже супругу Оксану привез в Донбасс с собой. А еще дочь и зятя“, — отмечал глава cамопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Нередко супруги выезжают на фронт вместе, что и случилось недавно. Но в этой поездке актриса могла потерять мужа. О том, что произошло с 57-летним артистом, рассказала дочь Евдокия. „Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю“, — поведала она.

Наследница пары успокоила, что все обошлось — пуля попала Охлобыстину в бронежилет. О случившемся сам Охлобыстин лично пока не высказался.