Светлана Янчек: студия при Русском театре будет реализована в новом формате

„Студию не закрывали. Были периоды, когда эта студия не работала в Русском театре. Ее набирают на три года. Если театр в состоянии содержать, а содержание полностью ложилось на плечи Русского театра, то студию набирали. С 1975 года были перерывы в работе студии. Это никогда не считалось закрытием“, – сказала Янчек порталу Rus.ERR.

„У нас сейчас есть другой, на мой взгляд, более продуманный план воспитания нового поколения актеров. Я думаю, что это будет, наверное, уже задачей нового директора и нового худрука, но предварительная работа в этом направлении сделана. Это будет реализовано в новом формате“, – сказала она.

По ее словам, есть очень продуманный план, который театр попытается воплотить, чтобы в Эстонии воспитывалось новое поколение актеров. „Чтобы это были более универсальные актеры, которые могут играть на русском и на эстонском языке“, – заключила директор театра.

Ранее Янчек, занимающая пост директора с февраля 2022 года, сообщила, что до Рождества должно стать известно, кто будет новым руководителем, и подтвердила, что в конкурсе не участвовала.