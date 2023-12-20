Праздники в концертных залах: от джаза до хитов классической музыки в исполнении зарубежных и отечественных звезд

Рождественскую программу Eesti Kontsert откроет джазовый гала-концерт двух звезд: обладательницы звания „Артист года“ и „Лучшая поп-исполнительница года“ Анетт и известного британско-нигерийского певца и автора песен Ола Онабуле. Вокалистам будет аккомпанировать джазовый оркестр New Wind Jazz Orchestra, недавно объявленный лучшим джазовым коллективом года в Эстонии. Рождественские хиты прозвучат в изысканной джазовой и соул-тональности в сопровождении большого оркестра. Концерты пройдут с 14 по 16 декабря в тартуском зале „Ванемуйне“, Пярнуском концертном зале и столичном зале „Эстония“.

Поклонников старинной музыки порадует рождественскими мелодиями разных веков ансамбль Hortus Musicus. Концерт состоится 16 декабря в 16:00 в Таллинне, в Надвратной башне Старого города.

Специальную программу представит в декабре Эстонский национальный мужской хор. В этом году ее подготовил приглашенный дирижер Лодевейк ван дер Рей. Рождественские концерты Национального мужского хора пройдут с 20 по 23 декабря в концертном зале Йыхви, в церкви Св. Иоанна / Яани кирик в Тарту и в Таллинне.

Большая месса до минор Моцарта, редко исполняемая в Эстонии, будет представлена под управлением дирижера Тыну Кальюсте. Монументальное произведение, которое отличается удивительной гармоничностью и красотой, исполнят певицы-сопрано Йена Чой и Мария Листра, тенор Хельдур-Гарри Пыльда, бас Альвар Тийслер, а также Камерный хор Эстонской филармонии и Таллиннский камерный оркестр. Концерты пройдут 21 и 22 декабря в Таллине и Тарту, в залах „Эстония“ и „Ванемуйне“.

После Рождества акцент будет смещен на Новый год. Ансамбль Hortus Musicus создаст новогоднее настроение под композиции многовековой давности: 29 декабря – в тартуской церкви Св. Иоанна / Яани кирик и 30 декабря – в Надвратной башне в Таллинне.