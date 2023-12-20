Праздники в концертных залах: от джаза до хитов классической музыки в исполнении зарубежных и отечественных звезд
В декабре залы Eesti Kontsert наполнятся прекрасной рождественской музыкой. В Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви выступят ярчайшие отечественные и зарубежные исполнители.
Рождественскую программу Eesti Kontsert откроет джазовый гала-концерт двух звезд: обладательницы звания „Артист года“ и „Лучшая поп-исполнительница года“ Анетт и известного британско-нигерийского певца и автора песен Ола Онабуле. Вокалистам будет аккомпанировать джазовый оркестр New Wind Jazz Orchestra, недавно объявленный лучшим джазовым коллективом года в Эстонии. Рождественские хиты прозвучат в изысканной джазовой и соул-тональности в сопровождении большого оркестра. Концерты пройдут с 14 по 16 декабря в тартуском зале „Ванемуйне“, Пярнуском концертном зале и столичном зале „Эстония“.
Поклонников старинной музыки порадует рождественскими мелодиями разных веков ансамбль Hortus Musicus. Концерт состоится 16 декабря в 16:00 в Таллинне, в Надвратной башне Старого города.
Специальную программу представит в декабре Эстонский национальный мужской хор. В этом году ее подготовил приглашенный дирижер Лодевейк ван дер Рей. Рождественские концерты Национального мужского хора пройдут с 20 по 23 декабря в концертном зале Йыхви, в церкви Св. Иоанна / Яани кирик в Тарту и в Таллинне.
Большая месса до минор Моцарта, редко исполняемая в Эстонии, будет представлена под управлением дирижера Тыну Кальюсте. Монументальное произведение, которое отличается удивительной гармоничностью и красотой, исполнят певицы-сопрано Йена Чой и Мария Листра, тенор Хельдур-Гарри Пыльда, бас Альвар Тийслер, а также Камерный хор Эстонской филармонии и Таллиннский камерный оркестр. Концерты пройдут 21 и 22 декабря в Таллине и Тарту, в залах „Эстония“ и „Ванемуйне“.
После Рождества акцент будет смещен на Новый год. Ансамбль Hortus Musicus создаст новогоднее настроение под композиции многовековой давности: 29 декабря – в тартуской церкви Св. Иоанна / Яани кирик и 30 декабря – в Надвратной башне в Таллинне.
30 декабря в Пярну зрителей ждет традиционный новогодний концерт Rémy Martin и Eesti Kontsert. За дирижерским пультом – Каспар Мянд, на сцене – получившая признание за рубежом сопрано Мирьям Месак, исполнитель на терменвоксе Каролина Эйк и Эстонский национальный симфонический оркестр. Концерт навеян фантастической атмосферой Парижа. В Таллинне выступление состоится 1 января в 18.00 и будет транслироваться по ETV.
В последние дни уходящего года пианист Стен Хейноя и Таллиннский камерный оркестр исполнят для слушателей творчество Гайдна. Традиционные предновогодние концерты запланированы 30 декабря в 19:00 в концертном зале Йыхви, 31 декабря – в 12:00 в тартуском концертном зале „Ванемуйне“ и в 17:00 – в концертном зале „Эстония“ в Таллинне.
31 декабря в 14:00 в столичном концертном зале „Эстония“ также состоится предновогодний концерт „Домой на Рождество“. Стало уже традицией, что эстонские студенты-музыканты возвращаются из европейских вузов на праздники домой, находят время для встречи с друзьями и будущими коллегами в репетиционном зале и на сцене, а также выступают перед своей родной публикой. Концертом дирижирует Хенри Кристофер Аавик. Прозвучит музыка Вагнера и Шумана.
Финальным аккордом года станет концерт „За мгновение до торжества“. Музыку Брамса, Тюйра, Юрьендала и Плакидиса исполнят кларнетист Мартен Альтров, виолончелист Теодор Синк и пианист Йохан Рандвере. Концерты состоятся 31 декабря в 15:00 и 17:00 в Таллиннской ратуше.
Eesti Kontsert желает любителям музыки ярких впечатлений в уходящем и наступающем году!