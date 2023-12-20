Шутил и веселился от души: кадры с Пухляшом Дмитрием Красиловым за сутки до его кончины

„По словам очевидцев, Пухляш как обычно был весел, много шутил, с удовольствием раздавал интервью“, — уточняет телеграм-канал SHOT. „Посмотрел фильм — для семейного просмотра одобряю!“ — делился он рекомендациями с подписчиками. Хотя, как утверждают СМИ, именно на премьере он почувствовал дискомфорт и отправился домой, не досмотрев фильм. На следующий день на работу он не вышел.

А до этого Дмитрий выложил мини-танец со Стасом Костюшкиным под внезапно ставшую модной песню Кати Лель:

Сейчас пользователи Сети выражают соболезнования близким пухляша и желают им сил пережить потерю.

„Светлая память светлому человеку!“; „Боже, я не верю в эту новость!“; „Что? Скажите, что это шутка!“; „Как же страшно, был человек, и нет его…“; „Димочка, ну как же так?!“; „Я не хочу верить…“; „Вчера только виделись, и вот как теперь пережить эту новость“, — сетует публика.

Напомним, Дима Красилов получил настоящую популярность после участия в клипе Little Big на песню UNO. Дмитрий так зажигал в ролике, что за короткое время стал любимцем публики и звездой соцсети. Хотя на ТВ появлялся и ранее. В своих интервью танцор признавался, что с юных лет боролся с лишним весом. Но в итоге признал поражение и „пошёл на сотрудничество“, сделав вес своей „фишкой“.