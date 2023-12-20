„Террориста“ и „экстремиста“ Бориса Акунина обвинили еще и в плагиате

В пресс-службе суда сообщили, что Викентьева потребовала взыскать в свою пользу всю прибыль от проката сериала, а также возместить ей моральный вред в размере одного миллиона рублей (10 тыс. евро). В своем иске писательница заявила, что Акунин переработал ее пьесу „Дом смерти“, изданную небольшим тиражом в 1998 году.

Как оказалось, Викентьева давно переживает по поводу творчества Акунина. „Октагон. Медиа“ напоминает, что она уже обвиняла писателя в плагиате. В 2005 году она требовала от издательства „КоЛибри“, выпустившего „Кладбищенские истории“ Акунина, 100 миллионов рублей (1 млн евро) в качестве компенсации морального ущерба, заявляя, что писатель переработал ее одноименную пьесу. Однако тогда её „крестовый поход“ успехом не увенчался.

На этот раз Викентьева подала против Акунина сразу несколько заявлений в Минюст, Генпрокуратуру, Роскомнадзор и Следственный комитет. В частности, писательница требовала внести Акунина в реестр „иноагентов“.

В середине декабря издательство АСТ прекратило выпуск книг Акунина, а крупные сети изъяли их из продажи. Поводом для этого, вероятно, стал разговор Акунина с прокремлевскими „пранкерами“ Вованом и Лексусом, в ходе которого он выразил поддержку Украине.

18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в свой перечень „террористов и экстремистов“. Вскоре Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по статьям о „фейках“ о российской армии и о публичном оправдании терроризма. С чем связано возбуждение дела, в СК не объяснили.

19 декабря сотрудники СК пришли с обыском в издательство „Захаров“, которое выпускает в том числе книги Бориса Акунина. Директор издательства Ирина Богат связала обыск с тем, что издательство не стало убирать из продажи книги Акунина.