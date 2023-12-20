Волна отмены частично дошла и до Эстонии: в Тарту отказались от показа мультфильма Миядзаки. Дистрибьютор: „Понимаем, но не принимаем“

„Мы с нетерпением ждали выхода нового фильма Хаяо Миядзаки, но, к сожалению, по тем же причинам, что и в литовских кинотеатрах, нам пришлось отменить показ. Мы встретились с эстонским дистрибьютором и поняли, что их желание распространить фильм в странах Балтии было благим намерением. Однако во всем мире права на фильм продаются с большей территории на меньшую. В данном случае права на фильм попали в Эстонию через несколько международных компаний, одной из которых, по нашему мнению, скорее всего, является российская дистрибьюторская компания. Поэтому мы с тяжелым сердцем вынуждены были отказаться от показа фильма в нашем кинотеатре“.

Мы отправили запрос непосредственно в сам кинотеатр, и они подтвердили, что их смущает возможная связь с Россией одного из посредников в цепочке поставщиков картины, однако - „с тяжелым сердцем“ они все-таки вынуждены отказаться от проката.

Elektriteater также отметил, что проблема лежит гораздо глубже: „Проблема заключается в том, что права на кино для эстонского региона по-прежнему продаются вместе с Россией и окружающими странами, как будто Советский Союз еще существует. Международная киноиндустрия должна заметить это и измениться“.

„На прошлой неделе мы получили информацию, что кинотеатры Литвы решили прекратить показ фильма „Мальчик и цапля“, потому что есть подозрение, что права на кино дошли до Балтии через компанию, связанную с Россией. Ознакомившись с ситуацией, мы также пришли к выводу, что фильм „Мальчик и цапля“ показать, к сожалению, не можем, – написали они. После встречи с эстонским кинодистрибьютором мы считаем, что их желание распространить фильм в Балтии было искреннее из добрых намерений и прямых отношений с Россией они не имеют. Однако, к сожалению, цепочка деловых отношений с правами на кино часто бывает длинной, и, по нашим оценкам, на этот раз может быть связь с Россией где-то в конце цепочки. Вот почему мы чувствуем, что не можем показать именно этот фильм с чистым сердцем“.

На своей странице в Facebook тартуский кинотеатр сделал официальное заявление о том, что вынужден отказаться от проката японского мультфильма Хаяо Миядзаки „Мальчик и цапля“ в связи с подозрениями о возможных связях дистрибьютора с Россией.

„Мы не согласны ни с какими их подозрениями, но относимся с пониманием“

Алексей Бажин, совладелец компании Artgene, рассказал, что они действительно провели встречу с представителями кинотеатра Elektriteater в Zoom и выслушали позиции друг друга. „Мы пообщались с ними по зуму, они выслушали наши доводы, а мы выслушали их доводы. После этого они приняли вот такое решение. Я слышал, что зрители очень любят этот кинотеатр, но картина будет показываться также и в Apollo Tartu. Ну, что ж, значит все зрители пойдут туда“.

„Я не могу комментировать их действия, то есть, я, правда, не могу. Я не в праве. Они заняли такую позицию, я её уважаю, – говорит о сложившейся ситуации Алексей. В целом, обстановка по Эстонии - спокойная, потихоньку расширяем точки показа, вот сейчас еще на две точки увеличились. Кинотеатр Sõprus нас поддержал и не стал отказываться от показа, даже у себя на странице Facebook подтвердил, а люди активно поддержали лайками - значит и для зрителя это важно“.

Sõprus: „Мы уверены, что средства от продажи билетов туда [в Россию] не пойдут“

„Как многие из вас, наверное, уже читали, над показом в странах Балтии нового фильма Хаяо Миядзаки нависла темная туча: распространяются слухи, что в Балтийский дистрибьютор работает на Россию, а выручка от билетов перейдет отсюда на восток. Вчера беседовали с представителями Elektriteater, где обсудили права на фильм и его прибытие в Эстонию. Кинотеатр Sõprus, в итоге, решил показать фильм. Насколько известно, люди, причастные к фильму, покинули Россию, и мы уверены, что деньги от продажи билетов в Sõprus туда не пойдут. Люди, связанные с дистрибьюторской компанией, покинули Россию и бежали сюда, наш бойкот не принесёт никакой цели. Это наше мнение“ - высказался на своей странице Facebook кинотеатр Sõprus.