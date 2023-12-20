„Это не кино“: Никита Михалков проехался по творчеству Эльдара Рязанова

Михалков рассказал, что когда-то у него случился конфликт с Рязановым. Это произошло после того, как Михалков стал председателем Союза кинематографистов. Тогда Эльдар Александрович ушел из организации и попытался создать собственную, однако потерпел неудачу.

Никита Сергеевич сыграл в фильмах Рязанова „Вокзал для двоих“ и „Жестокий романс“. „Он был умный режиссёр, — сказал о нем Михалков. — Он брал очень хороших артистов и давал им свободу. И они гуляли и радовались тому, что они делают, и это получалось…“

Вместе с тем, он раскритиковал сами фильмы. „Я не могу назвать кинематограф Рязанова кино, — заявил Никита Сергеевич. — Это для меня не кино. Кино — это пластика, а не драматургия, диалоги, крупные планы. Кино — это другое. Это живая вещь. Хит — это „Ирония судьбы, или С легким паром!“, где совпало всё с точки зрения замечательной драматургии и очень хорошего исполнительского мастерства. У Рязанова хорошие артисты играли хорошую драматургию — и получались очень хорошие фильмы. Это фильмы, но не кино“.

Поясняя свою точку зрения, продюсер вспомнил американский криминальный фильм 1972 года режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. „Кино — это живое, оно мстит, — заверил он. — Кино — это дыхание и музыка. Вот „Крестный отец“ — это кино. Когда по коридору пустой больницы везут Марлона Брандо с капельницей — вот это кино. Оно наполнено той образностью, которую нельзя потрогать руками.

На слова Михалкова отреагировала дочь Эльдара Рязанова. „Я вообще не хочу комментировать этого ***. Я посмотрю, что он сказал. Но вряд ли я захочу это комментировать. Спасибо, что поставили в курс дела“, — сказала Ольга Рязанова, отвечая на вопрос Daily Storm.