Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры в Хельсинки

„В связи с банкротством квартира, находящаяся у вас в управлении, передана в конкурсную массу и вы больше не имеете права проживать в ней или сдавать квартиру без договора с конкурсным управляющим“, — говорится в уведомлении, которое Ольга показала журналистам.

Речь идет о банкротстве компании Asunto Oy Punkaharjun. Суд признал, что предприятие не способно расплатиться по кредитам, в декабре 2023 года. Именно эта компания владела домом, в котором находилась квартира Федосеевой-Шукшиной.

Теперь актрисе нужно уведомить нового управляющего имуществом о своем намерении забрать вещи из квартиры. Это нужно сделать до 28 февраля 2024-го, иначе находящееся в жилище имущество принудительно утилизируют.

Кроме того, артистку обязали оплатить задолженность по коммуналке. Хотя сделать это из России проблематично: прямые международные платежи практически под запретом.