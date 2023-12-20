Инфаркт мозга и рак почки: Александр Митта полностью утратил трудоспособность
90-летний режиссёр оказался в тяжелом состоянии. Александр Митта находится в лежачем положении и не может разговаривать, — пишет The Voice со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
Медики сообщили, что у Митты диагностирован инфаркт мозга, вызванный закупоркой сосудов. Это также называют ишемическим инсультом. При таком заболевании тромб или частицы холестериновых бляшек перекрывают сосуды, тем самым нарушая питание головного мозга. У больного наблюдаются паралич и проблемы с речью.
Всё это вызвало у кинодеятеля церебральный атеросклероз, при котором поражается внутренняя оболочка сосудов мозга. Длительное нарушение мозгового кровообращения может привести к обычному инсульту и смерти. У Митты также обнаружили рак правой почки.
Тяжелый удар по здоровью режиссера нанесла сметь жены, с которой он был счастлив в браке 65 лет. Художник Лилия Майорова скончалась в ноябре 2022-го, ей было 94 года.
В марте Александр Наумович перенес коронавирусную инфекцию, в июле его экстренно госпитализировали. 12 ноября самочувствие Митты вновь резко ухудшилось – он начал задыхаться. Его доставили в Боткинскую больницу. Врачи сообщили, что у пациента пневмония.
2 декабря режиссера перевели из отделения неврологии в реанимацию из-за ухудшения состояния. Затем его самочувствие стабилизировалось. Сегодня стало известно, что Александра Наумовича выписали из стационара.