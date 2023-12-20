„Сводит с ума“: сын Джонна Леннона ненавидит песню о себе

Исполнитель признался, что после расставания родителей он редко видел своего отца. По словам сына покойного Джона Леннона, Пол Маккартни написал эту композицию, чтобы утешить Джулиана и его мать Синтию после развода в 1968 году и романа его отца с Йоко Оно. Леннон и Синтия были женаты шесть лет.

„Это прекрасное чувство, в этом нет никаких сомнений, и я очень ему благодарен, но оно сводит меня с ума. Мне нравится тот факт, что он написал песню обо мне и для мамы, но в зависимости от того, на какой стороне кровати ты проснулся и где ты её слышишь, это может быть как хорошо, так и неприятно“, — высказался Джулиан. Он добавил, что видел своего отца „возможно, пару раз“, прежде чем его застрелили 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке.

Музыкант объяснил, что зрители, цитируя ему песню „Эй, Джуд“, не осознают, что за произошедшим „стоит много боли. „Многие люди не совсем понимают, насколько это интенсивно, эмоционально и лично. Это не просто „взять себя в руки, отряхнуться и быть счастливым“. Это глубокая эмоциональная боль“, — поделился Джулиан. Ранее исполнитель выпустил свой седьмой альбом под названием Jude, отдавая дань уважения группе своего отца и песне.