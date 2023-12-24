Как отмечает Рождество самый известный эстонский скульптор?

— Первого декабря я привожу в Лайтсе живую елку из леса. Высота потолка Гранитной виллы 11 метров, елка 9-метровая, ее ставят 6 человек. Сын забирается по стволу вверх, чтобы развесить украшения. И мы всегда украшаем елку вместе с детьми – это такая большая красивая традиция.

В декабре, конечно, много работы. За месяц у нас проходит 15 красивых концертов и множество мастер-классов.

И очень важно подготовить подарки. Мне больше нравится самому дарить, чем получать. Самое приятное, когда ты правильно выбрал книжку в подарок – видеть искреннее счастье ребенка.

У соседей есть лошади, мы запрягаем их в сани и катаемся по снегу. И у нас есть пятиметровая горка, дети любят с нее кататься, особенно младшая пятилетняя дочь.

Я каждый день топлю камин, и мы много играем в игры. Я обычно не смотрю телевизор – зачем, жизнь вокруг такая интересная! А дети смотрят мультики, и я иногда тоже поглядываю: они круто сделаны – я ведь смотрю как профессиональный художник. Но стараюсь проводить время с детьми так интересно, чтобы они забывали о своих мультиках. Если забыли – значит, папа молодец.

Еще мы поем рунические песни – собирается 20–30 человек и кто-нибудь из музыкантов, и мы поем под шаманские барабаны а капелла. И несколько часов пролетает как десять минут!

Большое интервью с Тауно Кангро читайте в новом номере журнала JANA Luxury. Зимний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год.

Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр следующего номера ЗДЕСЬ.

Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.