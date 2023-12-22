Названа стоимость выступления группы „Би−2“ на корпоративе(1)
Накануне стали известны суммы, за которые артисты могут выступить на новогодних корпоративах. Самыми высокооплачиваемыми стали Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс. Все они просят порядка или чуть более 100 000 евро.
Другие российские звезды — гораздо скромнее. Николай Басков, например, довольствуется 55 тысячами евро. Уехавшая из России весной прошлого года группа „Би 2“ тоже запрашивает кругленькую сумму – СМИ сообщают, что музыканты выступят на вечеринке за 100 тысяч евро. При этом обязательно должна быть предоплата в размере 50 процентов на иностранный счет.
Среди других требований: VIP-зал в аэропорту, охрана, автомобиль не старше трех лет, двухкомнатные номера люкс в пятизвездочном отеле с бассейном и спортзалом. И все это — на нейтральной территории.