Названа стоимость выступления группы „Би−2“ на корпоративе

Другие российские звезды — гораздо скромнее. Николай Басков, например, довольствуется 55 тысячами евро. Уехавшая из России весной прошлого года группа „Би 2“ тоже запрашивает кругленькую сумму – СМИ сообщают, что музыканты выступят на вечеринке за 100 тысяч евро. При этом обязательно должна быть предоплата в размере 50 процентов на иностранный счет.