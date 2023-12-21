„Писал мне накануне смерти“: Анастасия Волочкова жестоко обошлась с вдовой экс-жениха
Несколько недель назад стало известно о трагической смерти экс-возлюбленного Анастасии Волочковой: мужчина, с которым балерина познакомилась на проекте „Давай поженимся“, повесился в СИЗО. На его уход из жизни артистка отреагировала неоднозначно: в запрещенной соцсети она записала публичное обращение к поклонникам, где призналась, что с Сергеем ее ничего, кроме одной поездки на Мальдивы, не связывало. О причинах самоубийства она не догадывается и с бывшим ухажером связь давно не поддерживала.
Однако накануне Волочкова поговорила с журналистами kp и призналась, что накануне смерти мужчина пытался с ней связаться и говорил о своих чувствах к ней. По ее словам, безответная любовь к Насте могла стать причиной его рокового поступка.
„Не знаю, что у них с женой произошло, но он ее сильно ударил, и его посадили в тюрьму. И в тюрьме он наложил на себя руки. Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось... Он же писал мне накануне смерти: „Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!“ Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь“, - сказала Анастасия Волочкова в разговоре с журналистами.
Кроме этого, у Сергея до конца жизни стояла на аватарках в соцсетях фотография с ней, сделанная во время отпуска на Мальдивах, добавила звезда.