„Писал мне накануне смерти“: Анастасия Волочкова жестоко обошлась с вдовой экс-жениха

Однако накануне Волочкова поговорила с журналистами kp и призналась, что накануне смерти мужчина пытался с ней связаться и говорил о своих чувствах к ней. По ее словам, безответная любовь к Насте могла стать причиной его рокового поступка.

„Не знаю, что у них с женой произошло, но он ее сильно ударил, и его посадили в тюрьму. И в тюрьме он наложил на себя руки. Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось... Он же писал мне накануне смерти: „Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!“ Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь“, - сказала Анастасия Волочкова в разговоре с журналистами.