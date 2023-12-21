„Пухляш“ Красилов повторил судьбу экс-участницы Little big

У Анны было врожденное заболевание — ахондроплазия. Ее рост составлял всего 130 см. Несмотря на это она смогла реализоваться в профессии — работала воспитателем, снималась в клипах и сериалах. А настоящую популярность получила, когда пришла в Little Big.

В группе девушка работала три года. А после ухода пристрастилась к алкоголю — очень хотела семью и детей. Но стать мамой не могла из-за своей болезни. В 2021 году тело артистки обнаружил волонтер в ее квартире в Санкт-Петербурге. В последние месяцы она не вставала с постели из-за жутких болей в спине.