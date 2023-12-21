„Пухляш“ Красилов повторил судьбу экс-участницы Little big
Дмитрий Красилов прославился после того, как появился в клипе Little Big Uno. С тех пор к нему привязалось прозвище „Пухляш“ и карьера пошла в гору. После смерти шоумена фанаты вспомнили, что несколько лет назад в коллективе была Анна Каст — низкорослая девушка с необычной внешностью.
У Анны было врожденное заболевание — ахондроплазия. Ее рост составлял всего 130 см. Несмотря на это она смогла реализоваться в профессии — работала воспитателем, снималась в клипах и сериалах. А настоящую популярность получила, когда пришла в Little Big.
В группе девушка работала три года. А после ухода пристрастилась к алкоголю — очень хотела семью и детей. Но стать мамой не могла из-за своей болезни. В 2021 году тело артистки обнаружил волонтер в ее квартире в Санкт-Петербурге. В последние месяцы она не вставала с постели из-за жутких болей в спине.
Анна умерла внезапно, как и Красилов, от сердечного приступа.