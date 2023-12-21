Адидас признается в убийстве и сбегает, а Марат снова в банде: о чем 8 серия „Слово пацана“

Совсем скоро станет известно, чем же закончился сериал „Слово пацана. Кровь на асфальте“, ставший самым громким проектом уходящего года. Вокруг подростковой драмы разгорелся такой ажиотаж, что режиссер и автор сценария Жора Крыжовников решил изменить финал картины. В итоге восьмую серию не показали, как планировали, на прошлой неделе, а отложили до 21 декабря.

В это время съемочная группа отправилась в Ярославль, чтобы доработать финал сериала и выдать зрителю нечто более захватывающее и эмоциональное. Однако все полагают, что Крыжовников гнался вовсе не за идеальной концовкой, а затеял всё это для того, чтобы проект можно было продлить на второй сезон.

К слову, некоторые кадры из восьмой серии утекли в Сеть раньше премьеры, но создатели „Слова пацана“ заявили, что это сырой материал и в итоговой версии все будет иначе. Убедиться в этом фанаты смогут уже в четверг, а пока вышел трейлер сериала, по которому можно составить некоторое представление о финале.