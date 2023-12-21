Адидас признается в убийстве и сбегает, а Марат снова в банде: о чем 8 серия „Слово пацана“
Вышел трейлер финального эпизода самого нашумевшего проекта.
Совсем скоро станет известно, чем же закончился сериал „Слово пацана. Кровь на асфальте“, ставший самым громким проектом уходящего года. Вокруг подростковой драмы разгорелся такой ажиотаж, что режиссер и автор сценария Жора Крыжовников решил изменить финал картины. В итоге восьмую серию не показали, как планировали, на прошлой неделе, а отложили до 21 декабря.
В это время съемочная группа отправилась в Ярославль, чтобы доработать финал сериала и выдать зрителю нечто более захватывающее и эмоциональное. Однако все полагают, что Крыжовников гнался вовсе не за идеальной концовкой, а затеял всё это для того, чтобы проект можно было продлить на второй сезон.
К слову, некоторые кадры из восьмой серии утекли в Сеть раньше премьеры, но создатели „Слова пацана“ заявили, что это сырой материал и в итоговой версии все будет иначе. Убедиться в этом фанаты смогут уже в четверг, а пока вышел трейлер сериала, по которому можно составить некоторое представление о финале.