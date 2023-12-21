ФОТО | На голой вечеринке Ивлеевой разделись все! Собчак, Киркоров, Лолита — и сама Настя с бриллиантами на попе

Дресс-код предлагал всем гостям надеть на себя минимальное количество одежды. И многие восприняли это буквально. Ксения Собчак до сих пор не может прийти в себя, увидев молодого мужчину в одних кроссовках. Только кроссовках.

Сама журналистка тоже отбросила лишнюю скромность — вышла в свет в почти полностью прозрачном обтягивающем платье. И это несмотря на то, что еще недавно сетовала, что поправилась.

„Ну когда еще, если не в 60?“ — задается вопросом Лолита Милявская. Мы знаем, что она дама без коплексов, но, признаться честно, не ожидали ее увидеть. Как хороша! На ней был обтягивающий прозрачный белый комбинезон, поверх которого она надела кружевной пояс для чулок.

Филипп Киркоров. Ну, конечно же, он был здесь. Зря что ли худел и делал пластику? На голой вечеринке Ивлеевой король поп-эстрады появился в прозрачном костюме из сетки, совершенно не скрывавшем его рельефное тело. „Вау“, — только и произнесла Ольга Орлова, также оказавшаяся на этой „неприличной“ пати.

В обтягивающем и прозрачном был и Дима Билан, и певица Глюкоза, и Алена Водонаева, и Боря Махмуров (предполагаемый новый бойфренд Ивлеевой), и многие другие, заглянувшие на огонек.

Вы удивитесь, но был даже Джиган. В сопровождении Оксаны Самойловой, конечно же. Рэпер заметно похудел за последнее время, поэтому не упустил возможности продемонстрировать себя во всей красе и со всеми мускулами.

Хозяйка вечера встречала гостей в черном пеньюаре, но не это было главное в ее образе, а бриллиантовое колье за 230 000 евро, украшавшее ее попу. Или, как она сказала сама, „то, что от нее осталось“. Напомним, Ивлеева похудела на 14 килограммов.

„Наконец-то все разденутся и сделают это красиво. Я хочу показать раскрепощенных прекрасных женщин, я хочу отметить с ними и всеми гостями долгожданный арт-проект, который какое-то время находился в подвешенном состоянии. Хочу выпустить его на свободу и завершить этот год красиво!“ — делилась она незадолго до своей голой вечеринки. Что же, шалость удалась.