„Рождественская сказка“ в PRIVÉ! 24 декабря в обновленном клубе пройдет грандиозная вечеринка

„Рождественская сказка“ - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей. Это соединение двух миров:современной реальности и сказочного мира, где на одной земле собираются различные волшебные персонажи всеми любимых сказок и мультфильмов, чтобы проводить гостей чарующей истории длиною в ночь в невероятный мир красоты и добра, радости и чудес! Где Дед Мороз со Снегурочкой подарят вам по-настоящему праздничные эмоции, а милые, нежные гномики развлекут веселыми танцами!