„Рождественская сказка“ в PRIVÉ! 24 декабря в обновленном клубе пройдет грандиозная вечеринка
В воскресенье, в канун самого светлого праздника Рождества, 24 декабря, в обновленном ночном клубе PRIVÉ в Старом городе состоится вечеринка для ярких и искушенных ценителей клубной жизни – „Рождественская сказка“!
„Рождественская сказка“ - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей. Это соединение двух миров:современной реальности и сказочного мира, где на одной земле собираются различные волшебные персонажи всеми любимых сказок и мультфильмов, чтобы проводить гостей чарующей истории длиною в ночь в невероятный мир красоты и добра, радости и чудес! Где Дед Мороз со Снегурочкой подарят вам по-настоящему праздничные эмоции, а милые, нежные гномики развлекут веселыми танцами!
Рождественскую шоу программу дарит AS AGENCY. Рождественские и новогодние хиты, а также любимую русскую и зарубежную музыку играют DJ ValentineBlack и DJ Bell. Гоу-гоу танцовщицы добавят феерии вечеру. Бесплатный шанс для всех выиграть драгоценные рождественские подарки за Blackjack столом.
Всю ночь гости смогут наслаждаться просмотром любимых рождественских мультфильмов, а рождественская фотография с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими волшебными сказочными героями еще долгое время будет радовать вас. Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир Рождественской сказки!
NB! На дверях strong style & face control (вечерняя одежда!)