„Не чувствую себя опозоренным“: артист Анатолий Белый попрощался с Россией

„Ну что, первый пост в качестве иностранного агента, врага народа и т. д. Гамма чувств по этому поводу. Попал в действительно хорошую компанию, за честь быть в одном списке с такими людьми, но горечь ужасная. Бывшая родина пригвоздила к позорному столбу, но нет, я не чувствую себя опозоренным. Ок, я понял, родина, я все понял, прощай“, — написал Белый.

„Мировому злу удалось отвлечь внимание на Израиль, и в повестке дня уже нет новостей о той войне, которая намного опаснее нашей, — добавил Белый. — Опаснее, потому что никто её не торопится остановить. А если Украина, не дай бог, проиграет, это уже будет поражение цивилизации и победа терроризма и тоталитаризма. Когда зло чувствует вседозволенность, наступает хаос. Неужели это не очевидно?“

Напомним, актер с семьей уехал в Израиль летом прошлого года. Тогда он заявил, что ждал окончания театрального сезона в МХТ им. Чехова, чтобы не подводить коллег.

„Россия — страна у которой нет будущего...Мое глубокое убеждение, что в России ничего не будет хорошего на протяжении огромного количества времени, а может быть и вообще, потому что ген сломан. Ген, который отвечает за человека в центре, за свободу человека, за гражданские права, за общество, — он искоренен, он вытравлен и в народе его нет“, — заявлял в одном из своих последних интервью „Голосу Америки“ актёр.