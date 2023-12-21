„Страшнее всего за пособника Никиту Михалкова“: Борис Акунин иронично отреагировал на российские репрессии

„Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим“, — заявил Акунин.

Он вспомнил, что в одном из фильмов по его книге снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Но это ещё не самое страшное.

„Очень тревожно за Владимира Машкова („Статский советник“), Дмитрия Певцова („Турецкий гамбит“), за Яндекс, только что выпустивший сериал „Азазель“. За Константина Эрнста просто страшно. А страшнее всего за пособника Никиту Михалкова, заработавшего на моих экранизациях больше всего денег и неизвестно на что их потратившего“, — подытожил писатель.