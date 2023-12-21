ФОТО | Русский театр собрал учеников таллиннских школ на рождественскую постановку

Вместе со зрителями герои удивительного путешествия за Синей птицей узнали много необычного о жизни и окружающем нас мире, и о том, как найти верный путь к счастью.

В постановке режиссёра Антона Киселюса философская сказка приобрела новое звучание - Таллиннский полицейский оркестр стал действующим персонажем волшебной истории и радовал живой оркестровой музыкой, а акробатка Лаура Кивистик изумляла публику своим мастерством.

В январе 2024 года спектакль можно будет увидеть лишь два раза на главной сцене Русского театра: 17 и 24 января.