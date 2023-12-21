ФОТО | Русский театр собрал учеников таллиннских школ на рождественскую постановку
Уже второй год подряд Русский театр Эстонии под Рождество организовывает детям настоящий праздник - театрализованные мероприятия для школ. В этом декабре в концертном зале Alexela ученики трёх таллиннских учебных заведений - Ыйсмяэского русского лицея, Паэской гимназии и Линнамяэского русского лицея - увидели музыкальную постановку „Синяя птица“.
Вместе со зрителями герои удивительного путешествия за Синей птицей узнали много необычного о жизни и окружающем нас мире, и о том, как найти верный путь к счастью.
В постановке режиссёра Антона Киселюса философская сказка приобрела новое звучание - Таллиннский полицейский оркестр стал действующим персонажем волшебной истории и радовал живой оркестровой музыкой, а акробатка Лаура Кивистик изумляла публику своим мастерством.
В январе 2024 года спектакль можно будет увидеть лишь два раза на главной сцене Русского театра: 17 и 24 января.