Предполагаемую дочь Моргенштерна забрали в детский дом

Причиной стали регулярные издевательства матери: Ахметова снимала видео, как душит подушкой ребенка и отправляла их своему супругу, который находился в тот момент на фронте. Дело в итоге дошло до Генпрокуратуры. Позднее подключился и Следственный комитет России. На девушку завели уголовное дело за жестокое обращение с несовершеннолетними.

По данным Telegram-канала, в деле упоминается рэпер Моргенштерн. До этого девушка продавала видео интимного характера с ним в Сети. Примерно через девять месяцев после близости с исполнителем, отмечает Mash, Огонёк родила дочь. Супруг Ахметовой не знал о её деятельности — он выяснил это через друзей, которые отправили ему ролик с рэпером.