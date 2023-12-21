Названы лучшие фильмы ужасов 2023 года

„Скинамаринк“ — это дебютный полнометражный фильм Кайла Эдварда Болла. Он снял ленту в доме своего детства за 15 000 долларов. Режиссёр постарался изобразить специфические страхи взросления лучше. Variety пишет: „Для тех, кто готов приостановить свое внимание, чтобы погрузиться во что-то совершенно новое, „Скинамаринк“ изменит представление о том, как все происходит ночью“.

Занявший второе место „Поговори со мной“ — фильм братьев Дэнни и Майкла Филиппу, где они использовали изобретательные образы, рассказывая историю капризного подростка Мии (Софи Уайлд). Фильм рассказывает о том, как на молодежной вечеринке сверхъестественный трюк с вызовом людей с того света становится сенсацией. Миа пытается связаться со своей ушедшей матерью, но результат оказывается ужасающим.

Замкнули призовую тройку „Одержимые злом“ (When Evil Lurks) о братьях, которые пробудили древнее зло в сельской местности.

Далее в рейтинге расположились:

4. „Все страхи Бо“ (Beau Is Afraid)

5. „Бесконечный бассейн“ (Infinity Pool)

6. „Восстание зловещих мертвецов“ (Evil Dead Rise)

7. „День благодарения“ (Thanksgiving)

8. „В коже моей матери“ (In My Mother’s Skin)

9. „Избави нас. Одержимые“ (Deliver Us)

10. „Никто тебя не спасёт“ (No One Will Save You)

11. „Бруклин 45“

12. „Крик VI“

13. „Потемнело“ (The Blackening)

14. „Остров иллюзий“ (Influencer)

15. „Стук в дверь“ (Knock at the Cabin)

16. „Рождение/Возрождение“ (Birth/Rebirth)

17. „Бекки в ярости“ (The Wrath of Becky)

18. „Больной“ (Sick)

19. M3GAN

20. „Пила 10“