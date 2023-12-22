В Литве хотят создать комиссию для оценки белорусских и российских артистов — разрешать или нет им выступление в стране

„Комитет решил обратиться к правительству с просьбой создать комиссию, которая была бы ответственным подразделением, которое могло бы ответить на вопросы, почему определенные исполнители могут или не могут выступать в Литве“, — приводит BNS слова главы комитета Витаутаса Кернагиса.

Он сказал, что сейчас организаторы культурных мероприятий не знают, куда им обратиться, чтобы получить заключение, может ли тот или иной артист выступить в стране. А концерты и другие мероприятия отменяются после публикаций в СМИ, когда артист уже приглашен.

„Комиссия не будет оценивать искусство, потому что это будет цензура. Комиссия должна оценить этих исполнителей, выступали ли они в Крыму, поддерживают ли они войну, кремлевский режим“, — добавил Кернагис. Он предложил желающим выступать в Литве артистам выступить против войны в Украине.

Депутаты также намерены разработать поправки, которые будут налагать ответственность на организаторов за приглашение артистов, которые будут признаны угрозой национальной безопасности.

По словам замминистра культуры Вигинтаса Гапаравичюса, количество гастролей российских артистов в Литве в последние годы сократилось. И он считает, что комиссия должна оценивать не только людей культуры, которые хотят приехать, но и людей спорта.

„Необходимо понимать, что комиссия, видимо, не будет иметь возможности заниматься глубоким анализом и будет руководствоваться открытыми, доступными источниками, в определенной степени — информацией от украинцев“, — сказал он.

После того как Россия аннексировала принадлежащий Украине Крым в 2014 году, те деятели культуры, которые выразили поддержку этой акции Кремля и выступили там или в сепаратистских непризнанных республиках, стали нежелательными в Литве.

Литва добавила в список нежелательных лиц нескольких российских артистов, среди них Филипп Киркоров, Наташа Королёва и другие.