„Врачи уже видели все, вы их не удивите“. Уролог рассказал, какие травмы пениса можно получить во время секса и мастурбации

В таком случае важно быстро ее остановить. Если это небольшой надрыв, то врач советует зажать рану и подождать, пока кровь остановится. Уже после этого можно оценить повреждение и решить, нужен ли прием у медицинского специалиста. Если кровотечение обильное, то ехать в приемный покой нужно незамедлительно. Предварительно стоит приложить что-то холодное к члену и зажать рану.

— Легче всего порвать уздечку при анальном сексе, когда происходит значительное натяжение кожи на члене. Особенно если задний проход не подготовлен или мало смазки, — говорит медик. — Это не очень опасная, но малоприятная травма. В уздечке хорошее кровоснабжение, и потому даже при малейшем надрыве начнет течь кровь.

Например, если взять недостаточно смазки и активно использовать искусственную вагину, то можно порвать уздечку — это соединительная ткань, с помощью которой крайняя плоть крепится к головке полового члена.

— Конечно, при классической мастурбации рукой травмировать себя крайне сложно, — утверждает врач. — А вот секс-игрушками — можно. Зависит от того, как именно их используют.

А иногда, добавляет Кардонов, для нанесения травмы не нужна даже партнерша. Нанести повреждение неаккуратным движением реально при самоудовлетворении.

— Не обязательно практиковать что-то особенно экзотичное из „Камасутры“, чтобы травмироваться, — отмечает собеседник. — Это могут быть вполне обычные позы. Например, когда женщина лежит на столе, а мужчина стоит. При активных движениях во время полового акта можно удариться членом о седалищную кость своей партнерши и травмировать член.

Впрочем, уверяет собеседник, даже „классический“ секс в миссионерской позе может пойти не по плану.

— В целом невозможно предсказать, когда, с кем и как такое может случиться, — говорит врач. — Но обычно травмируются при очень активных, страстных контактах или во время группового секса, где труднее контролировать процесс.

По словам Александра Кардонова, травмы половых органов, которые люди могут получить во время секса, — явление не редкое.

— Во время перелома происходит разрыв белочной оболочки члена, где находится большое количество пещеристых тел, которые наливаются кровью, — объясняет врач. — Соответственно, это вызывает обильное внутреннее кровотечение. Развивается так называемый симптом баклажана. Член в таком случае действительно напоминает этот овощ — и цветом, и размером.

Перелом полового члена Александр Кардонов называет одной из самых неприятных травм, хоть и не самой частой. Несмотря на то, что в пенисе нет костной ткани, эту травму принято называть именно таким словом.

Половой член можно и сломать — это приводит к „симптому баклажана“

— Еще случается западание яичка в паховый канал, — продолжает собеседник. — Это не считается травмой, но боль вызывать может. В этом случае нужно лечь и попробовать аккуратно „выдавить“ яичко обратно. Если не получается и боль продолжается, то стоит обратиться за помощью к медикам.

Александр добавляет, что если были задеты обе тестикулы, то мужчина может потерять детородную функцию. Также ишемию яичек (то есть снижение в них кровоснабжения) можно вызвать, применяя различные аксессуары — жгуты и клипсы.

— Например, партнерша может сильно массировать этот орган. Происходит перекручивание яичка по оси, что влияет на сосуды, — предостерегает врач. — Это крайне опасно. Чтобы возобновить кровоток, у вас есть всего 4−6 часов. Если мужчина решит потерпеть боль и упустит этот важный момент, то произойдет отмирание яичек.

Не менее редкие травмы яичек. Их можно условно разделить на два типа: поверхностные (царапины, надрывы кожи) и внутренние. Первые относительно безобидны. А вот вторая группа травм очень опасна. Александр Кардонов рекомендует не относиться к ним беспечно и советует: если почувствовали боль в одном или обоих яичках и перед этим с ними проводилась какая-то манипуляция — срочно ехать в больницу.

— В случае сильного надрыва или полного отрыва уздечки лечение только оперативное, — констатирует врач. — От такой травмы защищены лишь мужчины с обрезанием, если уздечку при процедуре удалили. Иногда, если обрезание проведено не очень качественно, ее оставляют — тогда остается и шанс повредить ее.

При переломе происходит все очень быстро — опухание члена и образование гематомы начнется сразу же. В этом случае нужно как можно скорее ехать в больницу.

— Требуется срочная операция, — говорит врач. — Во время нее ушивают белковую часть пениса и проводят его дренирование (удаление жидкого содержимого. — Прим. ред.), чтобы собрать сгустки крови. Хирурги убирают гематому и останавливают кровотечение. Несмотря на такое страшное описание, в последующем травма особо не скажется на половой жизни. Возможна небольшая деформация члена, но на эрекцию это никак влиять не будет.

По словам доктора, получить такой перелом довольно просто.

— Я уже говорил про секс на столе, когда можно удариться членом в кость. Это один вариант. Еще одна опасная поза — „догги-стайл“, когда мужчина сзади, а партнерша стоит на коленях и локтях. Также возможно сломать член, когда женщина сверху и пара использует слишком много смазки. Из-за этого член может незаметно выпасть из влагалища, а партнерша неудачно присядет на него.

Травмы пениса случаются и во время орального секса

По словам врача, в основном речь идет о царапинах, но попадаются и укусы.

— Одного моего пациента жена от злости укусила во время оральных ласк, — вспоминает собеседник. — Если повреждена головка полового члена, то будет обильное кровотечение. С серьезными укусами стоит обратиться к врачу. В лучшем случае он просто ушьет ткань пениса. Но иногда поврежденный фрагмент кожи приходится удалить — это приведет к деформации члена.

Случаи, когда половой орган совсем откусили, Александру Кардонову не попадались. По его мнению, это в принципе крайне сложно сделать.

И это не все! Вот что еще может быть опасно

Навредить самим себе пациенты, как правило, умудряются намного чаще, чем это удается их партнершам.