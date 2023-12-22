На Вин Дизеля подали в суд за предполагаемое насилие

По словам девушки, инцидент произошел в сентябре 2010 года. В обязанности ассистентки входили сопровождение актера на вечеринках, а также участие в фотосъемках.

В исковом заявлении отмечается, что как только люди покинули номер Дизеля, он схватил ассистентку за запястья, начал трогать ее за грудь и целовать, несмотря на просьбы остановиться.

Также в заявлении говорится о том, что Дизель „мастурбировал перед девушкой, несмотря на ее сопротивление“.

Спустя несколько часов после произошедшего ассистентке позвонила сестра актера и глава его компании и сообщила девушке о том, что она уволена.