Генпрокуратуру РФ попросили проверить Ивлееву на налоги после демонстрации трусиков с бриллиантами

Также поборники чистоты и нравственности потребовали проверить Ивлееву на соответствие доходов декларируемым суммам и уплаченным в казну налогам в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время. По данным издания, причиной обращения стали трусы с бриллиантами стоимостью 230 тыс. евро. Блогерша продемонстрировала стринги на своей ставшей мигом знаменитой вечеринке.

Мероприятие прошло 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Сама телеведущая надела для вечера костюм из прозрачной ткани и стринги с колье с бриллиантами и изумрудом. Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Это очень расстроило всех сторонников „твёрдой руки“. Уже на следующий день депутаты потребовали проверить вечеринку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ.