Совковая тоска: чем разочаровал переснятый финал сериала „Слово пацана“

Где-то в титрах и отдельных репликах возникает слово „Казань“. Известно, что казанские городские власти страшно обиделись на фильм Крыжовникова. Мол, не было у нас ничего такого. На самом деле было всё, конечно, ещё даже хуже, страшнее и бесславней, чем в кино.

Сейчас уже не объяснить феномен грандиозного успеха группы „Ласковый май“, перекрывшей по рейтингам всех главных поп- и рок-фаворитов конца 80-х годов. Сиротский мальчишеский дискант Юрия Шатунова, выводивший что-то наивно-беспомощное про „Белые розы“ и „Седую ночь“, был голосом поколения, чья юность пришлась на слом эпох, на разрыв связей, на крушение страны, которая вдруг сократилась до размеров двора, улицы, площади перед универсамом. Именно так поделено городское пространство в „Пацанах“.

Вообще саундтрек „Слова Пацана“ — очень важная тема, мимо которой прошли как восторженные поклонники сериала, так и его строгие критики. Музыка задаёт не только ритм и тональность повествованию. Она определяет и содержание. Неслучайно главный герой Андрей Васильев (Леон Кемстач) вначале ходит в „музыкалку“ и прилежно терзает рояль. А встреча малолетних любовников Айгуль (Анна Пересильд) и Рузиля (Марат Суворов) происходит на лестнице музыкальной школы. Какие-то ученические, невинные гаммы время от времени будут робко прорываться в многоголосую пацанскую какофонию. А старые расстроенные пианино, пылящиеся на малогабаритных метрах, и книжные полки, заставленные сочинениями классиков, — это знаки той культуры, которая ни от чего не спасла героев „Пацана“ посреди длящейся „Седой ночи“ — главного шлягера, исправно звучащего в каждой серии.

Как известно, кто-то любит глазами, кто-то — только в своем воображении, а кто-то, наоборот, исключительно на ощупь. В общем, как у кого получается, тот так и любит. Режиссер Жора Крыжовников явно „любит“ ушами. Восемь серий его фильма „Слово Пацана, кровь на асфальте“ — это сплошная „дискотека 80-х“. Нелёгкое испытание для любого мало-мальски просвещенного музыкального слуха. Кажется, что режиссер решил обрушить на своих зрителей все мыслимые децибелы „Ласкового мая“ и „Миража“. И это даже хуже, чем сцены с отрезанием уха и прочими жестокостями, которыми изобилует его кино.

Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать документальное расследование Робера Гараева „Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х“, по которому снят фильм. Автор сам состоял в одной из уличных банд и мог смело опираться на собственный опыт. Или академический труд Светланы Стивенсон „Жизнь по понятиям: уличные группировки в России“, где подробно рассказано о „казанском феномене“. Тогда ещё с младших классов школы практически каждый житель района должен был определиться: стать „пацаном“ (присоединиться к группировке и следовать её строгой дисциплине) или остаться во внешнем мире, обретя сомнительную участь и прозвище „чушпан“ (то есть стать объектом насилия со стороны „пацанов“). Между этими антагонистическими мирами существовала и третья, нестабильная, прослойка — „не при делах“, из которой легко можно было переместиться в „чушпаны“ или подняться в своём статусе до „пацана“.

Интересная подробность, о которой размышляет Гараев: политически „пацаны“ всегда симпатизировали сильной власти, утверждающей идеи порядка и стабильности, — например, Сталину и Путину. И яростно конфликтовали с любыми „неформалами“, которые пытались противостоять культу силы.

Конечно, Жора Крыжовников, весёлый, крепкий профессионал, и в мыслях своих не собирался обижать казанские власти. Судя по его „Ёлкам“ и „Горько!“, он большой энтузиаст „народного кино“. Он творит миф о той российской маскулинности, которую сформировала улица. В фильме есть эпизод, когда пацаны идут за своим лидером Вовой Адидасом и скандируют: „Мы — улица! Мы — улица! Мы — улица!“

Сегодня от имени этой „улицы“ творятся самые страшные дела, которым опять никто не может возразить, потому что страшно, потому что изобьют или даже убьют. И никто не хочет понять, что улица в данном случае — это не народ, а бандиты, отморозки, которые вершат свой суд и устанавливают свои правила. По ним и живём.