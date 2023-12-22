Кабаре возвращается! В Таллинне пройдет иммерсивный карнавал под эгидой самого необычного театра Эстонии

29 и 30 декабря в баре „Северная Сова“ состоится крайне интересное мероприятие – „Новогоднее Кабаре“ от театра Giraffe Royale. Самый необычный театр Эстонии, дававший представления в Париже, Риме, Барселоне, Берлине и многих других городах, наконец-то, спустя несколько лет, покажет свою программу и в Таллинне!