Кабаре возвращается! В Таллинне пройдет иммерсивный карнавал под эгидой самого необычного театра Эстонии
29 и 30 декабря в баре „Северная Сова“ состоится крайне интересное мероприятие – „Новогоднее Кабаре“ от театра Giraffe Royale. Самый необычный театр Эстонии, дававший представления в Париже, Риме, Барселоне, Берлине и многих других городах, наконец-то, спустя несколько лет, покажет свою программу и в Таллинне!
„Королевский Жираф“ - это уникальное сочетание клоунады, фольклора, пантомимы, ритуального танца, уличного театра – тех редких жанров, в которых сохраняется живая сущность профессии. В сочетании мастерского владения этими навыками и остро современной формы сценической подачи заключается секрет их удивительной силы воздействия на публику.
В предновогодние дни зрители получат возможность самим стать частью представления, ведь Giraffe Royale предложит всем включиться в игру. Главное условие участия - праздничное настроение, специальный дресс-код отсутствует, но организаторы будут рады, если вы постараетесь удивить других гостей необычным костюмом, чтобы поддержать традицию мистического карнавала.
Купить билеты можно через сервис Fienta:
29 декабря: ЗДЕСЬ
30 декабря: ЗДЕСЬ