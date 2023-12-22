Юлия Ауг привозит в Таллинн нашумевший спектакль, связанный с Аллой Пугачевой. Стоимость билета достигает 1501 евро(15)
13 марта на сцене Русского драматического театра Эстонии покажут нашумевший спектакль „Айсберг“, где Юлия Ауг сыграет учительницу, сошедшую с ума из-за эмиграции Пугачевой. Стоимость билета на постановку достигает 1500 евро.
Юлия Ауг в роли женщины, которая думает, что она Алла Пугачева.
В другие времена это могла бы быть трогательная комедия о непутевой рыжей женщине, которой кто-то когда-то сказал, что она немного похожа на ту самую Женщину, которая поет.
Но драматург Михаил Дурненков поместил выдающуюся актрису Юлию Ауг в сегодняшней день, когда каждый из нас — вольно, а чаще невольно — вынужден примерять новые идентичности. И неважно, ты оставил родину или в твою страну изрядно прибыло временно-постоянных гостей — изменения неизбежны.
Работники искусства превращаются в чернорабочих, а эмигрантка в исполнении Юлии Ауг решила больше никогда не снимать маску-титул „Примадонны российской эстрады“. Так она попадает в руки психиатра в блистательном исполнении Элмо Нюганена.
Дальше режиссер Егор Матвеев деликатно, но честно показывает дочь главной героини, ее играет Полина Ауг. Это ребенок, который вырос в уверенности, что родитель его не просто не понимает, а вовсе не видит, через раз называя Кристиной.
Так массовая проблема обретения себя на чужбине становится частью вечной проблемы отцов и детей. Каждый частный ее случай при своей массовости уникален, но одновременно и всем понятен.
Премьера спектакля состоялась в сентябре 2023 года на фестивале „Летят журавли“ в Каннах