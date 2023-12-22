СЕГОДНЯ | Плести ленты, делать украшения, любоваться доспехами: в квартале Ротерманни продемонстрируют рождественские обычаи викингов

„Зимнее солнцестояние было важным событием в древней Скандинавии. Многое из рождественских обычаев викингов можно перенести и в наши дни. Поэтому сегодня мы приглашаем всех желающих попробовать, к примеру, своими руками сделать праздничные украшения так, как их делали в старину, и научиться заплетать ленты как викинги“, — сказала Адель Сисаск, возглавляющая мероприятие.

Кроме того, на ярмарке можно ознакомиться с боевыми доспехами викингов и, разумеется, их можно будет потрогать. Поскольку это всё же в первую очередь рождественская ярмарка, на ней будут продаваться различные сувениры на тему викингов, которые можно положить в подарочный мешок Деда Мороза.

Квартал Ротерманни в сотрудничестве с компанией Coca-Cola организуют на главной площади квартала беспрецедентную рождественскую ярмарку, которая подарит много радости и покорит сердца как маленьких, так и взрослых гостей вкусом рождественских блюд и сладостей, рождественским базаром и многочисленными мероприятиями для всей семьи.

Рождественская ярмарка будет открыта ежедневно до 6 января с 11:00 до 22:00. 01.01.2024 ярмарка закрыта.