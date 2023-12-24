Для взрослых - классика, для детей - аниматор: в Кадриоргском дворце выступит звезда оперы
28 декабря в Кадриоргском дворце в Таллинне состоится праздничное мероприятие „Чудо на Рождество“ с участием известных белорусских артистов – оперной певицы Маргарита Левчук и пианиста Кирилла Кедука. В уютной рождественско-новогодней атмосфере артисты исполнят белорусские и европейские рождественские песни, контекстные произведения Моцарта, Баха, Манюшки, а также всемирно известные и любимые произведения Штрауса, Шопена и Бернштейна.
Также организаторы подготовили праздничную программу и для детей. Во время концерта с помощью аниматора они будут играть в игры, исследовать дворец, галерею и работать над техникой коллажа.
Маргарита Левчук – одна из наиболее ярких солисток молодого поколения белорусских оперных певцов. Оперная певица, актриса театра и кино, финалист и лауреат множества международных вокальных конкурсов, среди которых „Большая опера“. Бывшая солистка Большого театра оперы и балета Беларуси. Маргарита успешно выступает в том числе и в Эстонии. Певица участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской. Из-за преследований в Беларуси осенью 2020 года она была вынуждена остаться в Литве, где находилась на гастролях. С тех пор певица живет в Вильнюсе. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом из-за видеоролика на ютуб-канале Левчук.
Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.