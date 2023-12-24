Для взрослых - классика, для детей - аниматор: в Кадриоргском дворце выступит звезда оперы

Также организаторы подготовили праздничную программу и для детей. Во время концерта с помощью аниматора они будут играть в игры, исследовать дворец, галерею и работать над техникой коллажа.

Маргарита Левчук – одна из наиболее ярких солисток молодого поколения белорусских оперных певцов. Оперная певица, актриса театра и кино, финалист и лауреат множества международных вокальных конкурсов, среди которых „Большая опера“. Бывшая солистка Большого театра оперы и балета Беларуси. Маргарита успешно выступает в том числе и в Эстонии. Певица участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской. Из-за преследований в Беларуси осенью 2020 года она была вынуждена остаться в Литве, где находилась на гастролях. С тех пор певица живет в Вильнюсе. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом из-за видеоролика на ютуб-канале Левчук.