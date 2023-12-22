Шоубиз
22.12.2023, 16:30

Арестован один из гостей „голой вечеринки“ Ивлеевой: он пришел в одном носке

 
Vacio
Vacio
ФОТО: Youtube

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) заявил, что его арестовали на 15 суток. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале музыканта.

На русский литературный язык его сообщение можно перевести примерно так: „Мне это безразлично: спортом позанимаюсь, книги почитаю, у меня хорошее настроение, всем желаю мира“.

По данным телеграм-канала Shot, музыканта признали виновным в мелком хулиганстве из-за визита на вечеринку Насти Ивлеевой в московском клубе „Мутабор“. Хотя он максимально чётко выполнил поставленное условие almost naked: его костюм состоял из кроссово и единственного носка, надетого на свой главный предмет гордости. Заодно рэпера оштрафовали на 2 тыс. евро за „пропаганду ЛГБТ“.

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