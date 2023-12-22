Арестован один из гостей „голой вечеринки“ Ивлеевой: он пришел в одном носке

На русский литературный язык его сообщение можно перевести примерно так: „Мне это безразлично: спортом позанимаюсь, книги почитаю, у меня хорошее настроение, всем желаю мира“.

По данным телеграм-канала Shot, музыканта признали виновным в мелком хулиганстве из-за визита на вечеринку Насти Ивлеевой в московском клубе „Мутабор“. Хотя он максимально чётко выполнил поставленное условие almost naked: его костюм состоял из кроссово и единственного носка, надетого на свой главный предмет гордости. Заодно рэпера оштрафовали на 2 тыс. евро за „пропаганду ЛГБТ“.