Умер Александр Левенбук — первый ведущий „Радионяни“ и основатель театра „Шалом“

Александр Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. После окончания Первого Московского мединститута стал артистом Мосэстрады.

Выступал на эстраде дуэтом с Александром Лившицем. Они и мэтр Николай Литвинов начали делать легендарную уже познавательно-юмористическую программу„Радионяня“. Из этого трио он ушёл из жизни последним (Николай Литвинов умер в 1987 году, Алексндр Лившиц в 2003). Последним он ушёл и из „Радионяни“: в 1979 году в США уехал Лившиц (его сначала заменил Лев Шимелов, затем Владимир Винокур), в 1987 умер Литвинов. Программу закрыли год спустя, доведя количество выходов в эфир до красивого числа — 1000.

Кстати, многие с детства слышали дуэт Левенбука и Шимелова, даже ничего не зная о „Радионяне“: они исполнили знаменитую песню „А может....“ из мультфильма „Пластилиновая ворона“.

В 1980-е годы начал работать на эстраде как режиссер в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом. Среди поставленных им спектаклей — „Доброе слово и кошке приятно“ для Евгения Петросяна и „Нет ли лишнего билетика?“ для Владимира Винокура. Возглавил театр „Шалом“ в 1988 году. Появлялся на сцене и как актер - играл спектаклях „Заколдованный театр“, „Янкель, Таке и Кадыр“, „Новеллы Севелы“.

Левенбук вывел на эстраду Аллу Пугачеву. „Это было лето 64-го, Примадонне тогда исполнилось 15 лет и 3 месяца, - рассказывал Александр Семенович. - Родственница администратора одного концертного зала привела к нам свою подружку. После того, как та села за рояль и начала петь, мы поняли, что это талант, хоть Аллочка немного и фальшивила. Тогда мы везли в Сибирь юмористическую программу „Пиф-паф“, было написано несколько песен, и мы искали девочку, которая могла бы их исполнить. Сразу было ясно, что перед нами нестандартная личность, она отстаивала свое мнение и делала лишь так, как сама считала нужным, но я уже знал, что у девочки большое будущее“.

Алла Борисовна поддерживала дружбу с телеведущим в течение многих лет. „Когда Пугачева открывала наш театр, она говорила, а народ плакал, - вспоминал Левенбук. - Она нас периодически посещает, и даже в своей книге уделила мне несколько страниц. Когда у Аллы Борисовны был юбилей, поздравить первым она дала возможность Лужкову, вторым был я“.