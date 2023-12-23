Вин Дизель прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах(3)
Голливудский актер Вин Дизель стал главным героем новостных сводок в Америке. Звезду „Форсажа“ обвиняют в сексуальных домогательствах. Что по этому поводу говорит сам артист?
Заокеанская пресса вышла накануне с громкими заголовками, в которых фигурировало имя одного из самых популярных героев боевиков — Вина Дизеля. Актера обвиняет в сексуальных домогательствах его бывшая ассистентка. Девушка уверяет, что трагическая ситуация произошла 13 лет назад, когда полным ходом шли съемки пятой части знаменитой медиафраншизы „Форсаж“.
Как пишет CNN, Аста Йонассон (так зовут пострадавшую от действий Дизеля женщину), вспоминает, что в 2010 году, когда она работала ассистенткой у актера, он стал вести себя неадекватно. А однажды, когда они остались вдвоем, Вин якобы схватил ее за грудь и попытался поцеловать. Она отчаянно сопротивлялась и была напугана. Прошло 13 лет и Аста набралась смелости обвинить Дизеля в совершении насильственных действий.
Сам артист категорически отвергает обвинения. „Вин Дизель категорически отвергает это утверждение. Он впервые слышит об этом заявлении более чем 13-летней давности, сделанном, предположительно, работавшей девять дней сотрудницей. Существуют четкие доказательства, которые полностью опровергают эти диковинные обвинения“, — заявил американской прессе адвокат Дизеля Брайан Фридман.