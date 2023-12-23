Вин Дизель прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

Заокеанская пресса вышла накануне с громкими заголовками, в которых фигурировало имя одного из самых популярных героев боевиков — Вина Дизеля. Актера обвиняет в сексуальных домогательствах его бывшая ассистентка. Девушка уверяет, что трагическая ситуация произошла 13 лет назад, когда полным ходом шли съемки пятой части знаменитой медиафраншизы „Форсаж“.

Как пишет CNN, Аста Йонассон (так зовут пострадавшую от действий Дизеля женщину), вспоминает, что в 2010 году, когда она работала ассистенткой у актера, он стал вести себя неадекватно. А однажды, когда они остались вдвоем, Вин якобы схватил ее за грудь и попытался поцеловать. Она отчаянно сопротивлялась и была напугана. Прошло 13 лет и Аста набралась смелости обвинить Дизеля в совершении насильственных действий.