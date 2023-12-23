Лайма Вайкуле неожиданно обидела Раймонда Паулса

„Мы, музыканты, любили сразу всё, что западное, — вспомнила Лайма. — Мы пели английские песни, делая к ним латышские тексты. Все думали, что это латышские песни, а это была американская музыка. Вот так мы выкручивались“.

При этом Вайкуле заявила, что Паулс он не создавал оригинальную музыку. По ее словам, композитор всё „списал“ с западных хитов, пользуясь тем, что в СССР мало кто имел доступ к иностранным радиостанциям. Таким образом, певица заявила, что все его хиты — лишь „калька с американских“.

И это удивило всех. Даже интернет-обвинители Паулса „нарыли“ максимум песню „Миллион алых роз“, которая изначально принадлежала иранской певице Гугуш. И то при проверке выяснилось, что выдаваемое за оригинал 1969 года — на самом деле кавер 2009-го (и даже в исполнении совсем другой певицы). И какие „американские хиты“ имелись в виду Лаймой, пока неясно.

Вероятно, удивился и сам композитор. Но виду не показал, прокомментировав слова Лаймы относительно спокойно: „Ее заявления какой-то бред. Она все время несет бред. Вы знаете, я вообще серьезно к ней не отношусь, поэтому пусть она говорит, что хочет“.

Куда жёстче отреагировал поэт Илья Резник. „Мы с Раймондом — соавторы, создавшие в своё время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену“, — рассказал поэт.

Друг Паулса активно занимался карьерой Вайкуле. „Я отвез ее на конкурс в Братиславу с нашей песней „Вернисаж“. Мы получили „Золотую лиру“. Она долгое время называла меня своим продюсером, таскавшим ее на радиостанции и телеканалы. И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью“, — сердится Резник.