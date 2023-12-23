Жерара Депардье опять обвинили в изнасиловании

Журналистка обратилась в испанскую полицию с заявлением, что она стала жертвой насилия со стороны французского актера почти 30 лет назад. По ее словам, на момент преступления ей было 23 года, когда она брала интервью у актера в Париже.

Всё это произошло на фоне продолжающегося скандала. Депардье уже лишили высшей награды Франции — ордена Почетного легиона — из-за его оскорбительных слов в отношении женщин.

Причиной тому стал документальный фильм, в котором был эпизод с посещением КНДР. В Корее актер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес женщин и несовершеннолетней девочки.

Родственники 74-летнего французского актера считают происходящее намеренным заговором и „ужасающим коллективным безумием“. Они заверили, что в семье Депардье скромен и даже иногда проявляет ханжеские качества, несмотря на свое эпатажное поведение на публике.