Ираклия Пирцхалава не пустили в Молдову на собственный концерт

„Действительно, без объяснения причин молдавские пограничники не пустили меня в страну, где должно было состояться несколько концертов. Вызывает печаль та ситуация, что я не встретился со своими поклонниками, но есть все шансы, что концерты перенесутся. Об этом будет сообщаться заранее. Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители. Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас. Я ехал дарить людям счастье и любовь! И все. Но по какой-то причине сверху было дано указание не пускать. Мило было наблюдать за девушкой пограничницей, которая тепло меня встречала и слегка даже с угрызением совести говорила, что не имеет права меня пустить, но очень любит мои песни. Просили меня не обижаться и обязательно возвращаться. То есть, как я понимаю, въезд мне был закрыт именно в этот раз, именно на эти грандиозные события. Но, честно говоря, не понимаю, какую угрозу я мог нести“, — пожаловался Ираклий.