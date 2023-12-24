Шоу „Народ поет“ на ETV+ ищет новых музыкантов

„Народ поёт“ — это программа, где исполняют популярные во все времена песни. Профессиональный уровень участников не так важен, главное — любовь к музыке.

Участники шоу „Народ поёт“ прошлых лет получили новую аудиторию, приглашения на большие концерты, а также бесценный опыт съемок на телевидении, профессиональные записи своих выступлений и незабываемые впечатления.

Певцы, музыканты, исполнители соло и ансамбли, желающие принять участие, могут написать письмо с кратким рассказом о себе на адрес электронной почты narodpojot@err.ee. Также к письму следует приложить ссылки на примеры творчества, указать контактные данные, включая номер телефона.

Присылать заявки можно до 31 января 2024 года.