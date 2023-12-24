Ивлеева извиняется и откупается, Охлобыстин пугает революцией: последствия „голой вечеринки“

Вечеринка прошла настолько громко, что ей заинтересовались далеко за границей РФ. Материалы о скандальном мероприятии телеведущей появились в The Washington Post, Business Insider, Newsweek, Daily Mail, Express и многих других изданиях. В одних писали, что различные общественные движения раскритиковали проведение вечеринки и призвали наказать Ивлееву и ее гостей за пропаганду „нетрадиционных ценностей“, лишив их телеэфиров и рекламных контрактов. В других отмечали популярность Ивлеевой, за проход на вечеринку которой звезды платили по 11 тысяч долларов. А также упоминали о сообщении, которое она удалила из Телеграм-канала. В нем блондинка говорила, что „это того стоило“.

Теперь, кажется, Ивлеева передумала и решила объясниться. Она сообщила, что вечеринка была посвящена презентации фотосессий, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. В 2022 году она стала главредом этого журнала, и сняла 100 женщин, „не боящихся показать красоту своих тел“.

„Почти два года я занималась тем, чтобы сохранить созданный контент и опубликовать его в России. Несмотря на запреты издательства, мы смогли забрать свое творчество себе. Это была моя цель и я её достигла“, — сказала она, отметив, что аудитория в России важнее отношений с ушедшими брендами.

Ивлеева добавила, что мероприятие было разделено на два дня. В первый день прошла закрытая презентация проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров, друзей по спискам. На второй день продавались билеты, на него пришло 1,5 тысячи человек, все строго старше 18 лет.

„Да, на второй день к нам приехали сотрудники полиции. И да, мы внимательно отнеслись к их комментариям и внесли все корректировки на месте. Благодаря их приезду и присутствию на мероприятии я была избавлена от угроз повторения ошибок первого дня“, — сказала блогерша.