Ивлеева извиняется и откупается, Охлобыстин пугает революцией: последствия „голой вечеринки“
Организованная Настей Ивлеевой „голая вечеринка“ стала чуть ли не самым обсуждаемым событием недели (а то и месяца) в России и даже за её пределами — куда там всяким „мелочам“ вроде президентских выборов... И „круги по воде“ продолжают расходиться.
Вечеринка прошла настолько громко, что ей заинтересовались далеко за границей РФ. Материалы о скандальном мероприятии телеведущей появились в The Washington Post, Business Insider, Newsweek, Daily Mail, Express и многих других изданиях. В одних писали, что различные общественные движения раскритиковали проведение вечеринки и призвали наказать Ивлееву и ее гостей за пропаганду „нетрадиционных ценностей“, лишив их телеэфиров и рекламных контрактов. В других отмечали популярность Ивлеевой, за проход на вечеринку которой звезды платили по 11 тысяч долларов. А также упоминали о сообщении, которое она удалила из Телеграм-канала. В нем блондинка говорила, что „это того стоило“.
Теперь, кажется, Ивлеева передумала и решила объясниться. Она сообщила, что вечеринка была посвящена презентации фотосессий, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. В 2022 году она стала главредом этого журнала, и сняла 100 женщин, „не боящихся показать красоту своих тел“.
„Почти два года я занималась тем, чтобы сохранить созданный контент и опубликовать его в России. Несмотря на запреты издательства, мы смогли забрать свое творчество себе. Это была моя цель и я её достигла“, — сказала она, отметив, что аудитория в России важнее отношений с ушедшими брендами.
Ивлеева добавила, что мероприятие было разделено на два дня. В первый день прошла закрытая презентация проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров, друзей по спискам. На второй день продавались билеты, на него пришло 1,5 тысячи человек, все строго старше 18 лет.
„Да, на второй день к нам приехали сотрудники полиции. И да, мы внимательно отнеслись к их комментариям и внесли все корректировки на месте. Благодаря их приезду и присутствию на мероприятии я была избавлена от угроз повторения ошибок первого дня“, — сказала блогерша.
Говоря об отправившемся на 15 суток ареста рэпере Vacio, Ивлеева пояснила, что он был предупрежден, что „прийти в таком виде даже на закрытое мероприятие неприемлемо, но решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу“. Напомним, „такой вид“ состоял из кроссовок и носка на мужском достоинстве.
Ивлеева назвала неуместной съемку и распространение видео с вечеринки, извинилась перед обществом и гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ, пообещав отдать все полученные деньги на благотворительность.
Тем временем с неожиданным прогнозом выступил Иван Охлобыстин. По его мнению солдаты, находящиеся на передовой, восприняли мероприятие Ивлеевой как личное оскорбление. „Если хоть один из участников этой „вечеринки“ появится на любом из новогодних „голубых огоньков“ на федеральных каналах, то солдаты будут считать, что наша власть откровенно издевается над ними и их близкими, что считает их грязью и рабами, не имеющими права иметь своё мнение. А именно так и начинаются революции“, — заявил актёр.
Проверить его слова будет несложно: „огоньки“ будут через неделю. И вряд ли из них удалят Лолиту и тем более Киркорова.