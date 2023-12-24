Мэрайя Кэри рассталась с молодым бойфрендом через семь лет отношений

Роман между певицей и танцором начался семь лет назад, хотя взаимная искра симпатии разгорелась раньше, ещё в 2006 году. Все это время влюбленные демонстрировали идиллию, а публике казалось, что артистка обрела настоящее счастье.

Однако разница в возрасте стала преградой, ведь Мэрайя не хочет больше становиться матерью из-за рисков родов в довольно уже немолодом возрасте. При этом она воспитывает 12-летних близнецов Мороккана и Монро от бывшего мужа Ника Кэннона. У 40-летнего Брайана детей нет и он хочет стать полноценным отцом. Это и стало причиной разрыва, как сообщают зарубежные издания.