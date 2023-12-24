На Чарли Шина напала соседка

Тихий вечер пятницы у звезды оказался прерван неприятным инцидентом. 47-летняя соседка Чарли внезапно напала на него.“Женщина, ворвалась в его дом и напала на него, едва он открыл дверь, услышав стук. Она разорвала в клочья рубашку Чарли и попыталась задушить его“, — цитирует издание слова представителей правоохранительных органов.

Артист утверждает, что не имеет ни малейшего понятия, что могло стать причиной такой агрессии в его адрес. Однако ранее эта женщина уже облила машину артиста чем-то липким, а также специально оставляла свой мусор у двери его апартаментов. Полицейские задержали соседку актёра, чтобы разобраться в произошедшем дебоше.

Женщине предъявлены обвинения в нападении с применением оружия и в краже со взломом. Чарли Шину не потребовалась госпитализация: после незапланированной встречи с разъяренной соседкой он не пострадал — разве что самолюбие...

В прошлом у Чарли Шина были проблемы с алкогольной зависимостью, однако шесть лет назад он отказался от горячительных напитков, сделав это по настоятельной просьбе дочери.