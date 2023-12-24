Шоубиз
24.12.2023, 17:00

На Чарли Шина напала соседка

 
Cast member Sheen poses at the premiere of "Scary Movie 5" in Hollywood
Cast member Sheen poses at the premiere of "Scary Movie 5" in Hollywood
ФОТО: FRED PROUSER | REUTERS

58-летний американский актер подвергся нападению в Малибу. К Чарли Шину ворвалась разъяренная соседка, которая ранее испортила его машину, — волнуется The Voice со ссылкой на TMZ.

Тихий вечер пятницы у звезды оказался прерван неприятным инцидентом. 47-летняя соседка Чарли внезапно напала на него.“Женщина, ворвалась в его дом и напала на него, едва он открыл дверь, услышав стук. Она разорвала в клочья рубашку Чарли и попыталась задушить его“, — цитирует издание слова представителей правоохранительных органов.

Артист утверждает, что не имеет ни малейшего понятия, что могло стать причиной такой агрессии в его адрес. Однако ранее эта женщина уже облила машину артиста чем-то липким, а также специально оставляла свой мусор у двери его апартаментов. Полицейские задержали соседку актёра, чтобы разобраться в произошедшем дебоше.

Женщине предъявлены обвинения в нападении с применением оружия и в краже со взломом. Чарли Шину не потребовалась госпитализация: после незапланированной встречи с разъяренной соседкой он не пострадал — разве что самолюбие...

В прошлом у Чарли Шина были проблемы с алкогольной зависимостью, однако шесть лет назад он отказался от горячительных напитков, сделав это по настоятельной просьбе дочери.

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