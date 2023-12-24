В автокатастрофе погибла Лора Линч — основательница кантри-группы Dixie Chicks
В США погибла Лора Линч — одна из основательниц популярной в 1990-е годы женской кантри-рок-группы Dixie Chicks. Департамент общественной безопасности штата Техас сообщает, что Линч погибла в результате автокатастрофы, которая произошла в пятницу около города Эль-Пасо.
Нынешние члены группы Dixie Chicks выразили соболезнования в связи с гибелью Линч. „Бесспорный талант Лоры помог нам пройти путь от выступлений на улицах к концертным площадкам по всему Техасу и Среднему Западу США“, — сказано в заявлении группы.
Группа Dixie Chicks была создана в Техасе в 1989 году. Ее основали Лора Линч (которая играла на бас-гитаре и пела), а также вокалистка и гитаристка Робин Линн Мейси и сестры Марти и Эмили Эрвин, игравшие на многих инструментах.
Dixie Chicks выступали на многих музыкальных фестивалях, продолжали играть на улицах, а также выпустили несколько альбомов.
Линч ушла из группы в 1995 году, до этого Dixie Chicks успели записать три альбома: Thank Heavens for Dale Evans, Little Ol’ Cowgirl и Shouldn’t a Told You That.
Однако настоящий успех пришел к группе в 1998 году, после записи альбома Wide Open Spaces.
Три года назад группа Dixie Chicks была переименована в The Chicks, поскольку английское слово „Dixie“ имеет отношение к истории рабовладения: так называют южные штаты США, которые когда-то принадлежали к Конфедерации и где было разрешено владеть рабами.
Лоре Линч было 65 лет.