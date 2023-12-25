„Работаю на износ“: Елена Ваенга упала в обморок в театре

„Сейчас я работаю на износ. Я настолько физически выносливый человек, что мой организм может отказать, а я — практически нет“, — заявила Ваенга.

Артистка недавно выступила на всероссийской премии „Мы верим в героев спорта“. Певица восхитилась мастерством воспитанниц Ирины Винер. „Я пела и смотрела на девочек-гимнасток. И я зависла. Ну как человеческое тело такое делает? Это же очень красиво!“ — воскликнула Ваенга. Впрочем, это к обмороку отношения уже не имеет.