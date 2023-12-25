Отмена коропоратива, лишение родительских прав и звания: что грозит Киркорову за участие в „голой вечеринке“(15)
Филипп Киркоров периодически оказывается в эпицентре скандалов. Но постоянно выходит сухим из воды. Кто бы мог подумать, что самые страшные кары будут грозить ему после относительно невинной, но основательно „триггернувшей“ „голой вечеринки“ Ивлеевой.
„Я понимаю, что все „огоньки“ уже отсняты, но показывать их в данном составе сатанистов категорически нельзя. Сейчас будут говорить, что затрачены огромные деньги на съемки, но если бы поинтересовались у народа еще тогда, когда эти съемки шли, мнение народа было бы точно таким же, как и сейчас“, — рассуждает Мария Шукшина. Актриса предложила заменить отснятый материал на Новый год советскими новогодними программами, либо показать концерты в Луганске и Донецке. Хотя и очевидно, что никто так делать не будет.
„Также не маловажен вопрос: а где, интересно, эти органы опеки, так яро изымающие детей из семей „неблагополучных“, т.е. с нищенскими зарплатами. Ведь у многих участников этой свальной вечеринки — дети... Чему научат и как воспитают они своих детей?“ — посетовала Шукшина.
Телеведущая также назвала артистов, которые присутствовали на вечеринке у Насти Ивлеевой, „коллективным Киркоровым“. Она отметила, что если посмотреть на эволюцию артистов, то станет понятно, что они „не остановятся“.
„Сначала мужчины начинают красить глаза, потом надевают мини юбки, потом, не стесняясь приводят своих партнеров на ТВ, потом топчутся на кресте, теперь уже начали демонстрировать свое тело в нижнем белье или без оного. Что дальше?“ — возмутилась Шукшина.
„Нет никаких шансов, что у Филиппа Бедросовича отнимут детей из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Он, кстати, был одним из немногих, кто был одет. На Филиппе Киркорове просто очень удобно делать рекламу, это все, что я могу сказать“, — ответил на это адвокат Добровинский.
Неизвестно, пострадает ли не „коллективный“, а вполне индивидуальный Киркоров как папа, но уже страдает как артист.
Директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил выступление певца на частном мероприятии, которое должно было пройти в стенах театра. „По моим данным, речь шла о крупной компании. Заплатили большие деньги, сверх этого Кехман заставил заплатить 5 млн (50 тыс. евро) за обязательный кейтеринг“, — написала Ксения Собчак. Она добавила, что Кехман лично запретил корпоратив с Киркоровым, сославшись на звонок из администрации президента. При этом, отмечает журналистка, в разговоре со „своими друзьями“ директор назвал свое решение актом самоцензуры.
Кроме того, уже на уровне Госдумы обсуждается, не лишить ли Киркорова звания народного артиста России. Зампред комитета по культуре Александр Шолохов даже недоумевает, как вообще певец получил это звание. Но намекает, что отобрать его может только тот, кто давал.
Сам же Киркоров пока не допущен к телу того, кто давал звание, поэтому попытался объясниться с его пресс-секратарём Дмитрием Песковым. „У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал Ивлеевой, она у меня в клипе снималась. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на „Дольче Габбана“, „Баленсиага“. А потом, когда я вошел и увидел ЭТО… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)“, — оправдывается Киркоров.