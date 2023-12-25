Отмена коропоратива, лишение родительских прав и звания: что грозит Киркорову за участие в „голой вечеринке“

„Я понимаю, что все „огоньки“ уже отсняты, но показывать их в данном составе сатанистов категорически нельзя. Сейчас будут говорить, что затрачены огромные деньги на съемки, но если бы поинтересовались у народа еще тогда, когда эти съемки шли, мнение народа было бы точно таким же, как и сейчас“, — рассуждает Мария Шукшина. Актриса предложила заменить отснятый материал на Новый год советскими новогодними программами, либо показать концерты в Луганске и Донецке. Хотя и очевидно, что никто так делать не будет.

„Также не маловажен вопрос: а где, интересно, эти органы опеки, так яро изымающие детей из семей „неблагополучных“, т.е. с нищенскими зарплатами. Ведь у многих участников этой свальной вечеринки — дети... Чему научат и как воспитают они своих детей?“ — посетовала Шукшина.

Телеведущая также назвала артистов, которые присутствовали на вечеринке у Насти Ивлеевой, „коллективным Киркоровым“. Она отметила, что если посмотреть на эволюцию артистов, то станет понятно, что они „не остановятся“.

„Сначала мужчины начинают красить глаза, потом надевают мини юбки, потом, не стесняясь приводят своих партнеров на ТВ, потом топчутся на кресте, теперь уже начали демонстрировать свое тело в нижнем белье или без оного. Что дальше?“ — возмутилась Шукшина.

„Нет никаких шансов, что у Филиппа Бедросовича отнимут детей из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Он, кстати, был одним из немногих, кто был одет. На Филиппе Киркорове просто очень удобно делать рекламу, это все, что я могу сказать“, — ответил на это адвокат Добровинский.

Неизвестно, пострадает ли не „коллективный“, а вполне индивидуальный Киркоров как папа, но уже страдает как артист.