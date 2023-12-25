„12 лет счастья“: Максим Галкин и Алла Пугачева отпраздновали никелевую свадьбу

На опубликованном фото Пугачёва и Галкин сидят в ресторане в Израиле, куда вернулись в декабре. Тогда певица признавалась, что супруги приехали в Израиль ради юбилея Андрея Макаревича, а позднее эту информацию подтвердил и сам Галкин.

Пугачёва и Галкин познакомились в 2001 году на фестивале „Славянский базар“ — их представил друг другу тогда еще супруг артистки Филипп Киркоров. На момент их знакомства Пугачёвой было 52 года, а Галкину — 25 лет. Роман между возлюбленными закрутился после совместной работы над песней „Будь или не будь“, которая вышла в том же 2001 году. Спустя 10 лет пара поженилась, а в сентябре 2013 года у Галкина и Пугачёвой родилась двойня.