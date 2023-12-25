Роль украли! Анфиса Чехова пожаловалась на Веру Брежневу

„У меня могла бы такая карьера состояться, получи я эту роль. Фильм „Любовь в большом городе“ – Вера Брежнева, Ходченкова и еще одна, забыла как зовут. Роль сексопатолога, которую сыграла Ходченкова, написали под меня“, — подчеркнула Чехова, ссылаясь на режиссёра Вайсберга.