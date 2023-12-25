25.12.2023, 15:00
Роль украли! Анфиса Чехова пожаловалась на Веру Брежневу(2)
ФОТО: Youtube
Телеведущая Анфиса Чехова на шоу „Света вокруг света“ призналась, что могла играть одну из главных ролей в фильме Мариуса Вайсберга „Любовь в большом городе“. И тогда могла бы прославиться как актриса.
„У меня могла бы такая карьера состояться, получи я эту роль. Фильм „Любовь в большом городе“ – Вера Брежнева, Ходченкова и еще одна, забыла как зовут. Роль сексопатолога, которую сыграла Ходченкова, написали под меня“, — подчеркнула Чехова, ссылаясь на режиссёра Вайсберга.
Но дальше случилась затейливая актёрская рокировка. Чеховой якобы были уже назначены даты съемок, но отказалась сниматься Лиза Боярская, поэтому вместо неё взяли певицу Веру Брежневу. „Она зашла туда с бюджетом. И меня просто бортанули“, — пожаловалась Чехова.