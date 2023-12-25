Кортни Кардашьян рассказала, как приходит в форму после четвертых родов

Звезда семейного реалити-шоу отметила, что сейчас выполняет самую важную работу в мире, поэтому ей нужно поддерживать свое тело в форме. И нет, речь не о тренировках в спортзале до седьмого пота — у самой осознанной из Кардашьян все нежно, бережно и, что называется, экологично. Например, она соблюдает высококалорийную диету, чтобы кормить малыша грудью.

При этом Кортни постепенно начинает вводить в свою жизнь физическую активность. „Уделяю время тому, чтобы потихоньку вернуться к ходьбе в гору на беговой дорожке в перерывах между прогулкам на улице с коляской“, — записала звезда видео прямо на тренажёре.

Также Кортни призвала своих подписчиц быть добрее к себе. „Романтизируйте свою жизнь, делайте красивые фотографии, почувствуйте себя главной героиней, зажгите свечу, читайте книги, гуляйте, танцуйте под любимую музыку, покупайте себе подарки, делайте все, что хотите, будьте счастливы — это ваша жизнь, не позволяйте никому отнять ее у вас“, — написала она в сторис. Что ж, легко сказать и еще легче сделать, если ты мультимиллионерша со штатом прислуги. Но мы постараемся, обещаем!

Напомним, Кортни Кардашьян родила сына в начале ноября. Необычное имя малышу дал его папа, барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер.