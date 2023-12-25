Андрей Макаревич оплатил лечение тяжелобольной бывшей избраннице. И она просит еще

Некоторое время назад 49-летняя Анна обратилась к психиатру. Однако неквалифицированный врач посоветовал лекарства, из-за которых у журналистки возникли проблемы с ногами и сейчас она ищет деньги на дорогостоящее лечение.

„Спасибо психиатру, который понапрописал мне яду, а потом отморозился. Я могу ходить с ходунками с каждым днем все дальше, могу по ступеням. Но у меня пока еще не прошел болевой синдром. Подбирают препарат, пока я лезу на стену. Самое главное, нервы в ступнях не слышат ни себя, ни друг друга, а они отвечают за координацию“, — пишет она в блоге.

По её словам, месяц реабилитации в клинике стоил кругленькую сумму. Рождественской пришлось выложить около полутора миллионов рублей (15 тыс. евро). Часть долга погасил Макаревич. „Он заплатил. Не знаю больше чела, который через 10 лет после расставания так поступит“, — поблагодарила Анна экс-возлюбленного.

Она объяснила, что музыкант смог покрыть лишь часть медицинских расходов и добавить некоторое количество денег, на которые Рождественская живет сейчас, в период реабилитации. Однако средств все равно недостаточно и журналистка ищет способы разжиться финансами, не гнушаясь просить их у подписчиков. Достать необходимо такую же сумму и Анна робко надеется на новую помощь бывшего.

„Через какое-то время нужен ещё месяц. Есть надежда, что ступни заработают, но это если он даст еще полтора миллиона. Тогда я, может быть, смогу ходить“, — заверяет она.