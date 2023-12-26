ФОТО | Рождественские звезды отожгли: кто как отпраздновал

Ник Джонас

Что может быть лучше праздника в кругу семьи. Братья Джонас не стали исключением. А самыми трогательными фото поделился Ник. Такой романтичный снимок, где Приянка Чопра нежно обнимает мужа, определённо создаёт атмосферу праздника.

Крисси Тиган

Модель тоже считает Рождество исключительно семейным праздником. А как иначе, если у тебя под ёлкой такие замечательные подарочки?

Ради праздника певица даже оделась! Как такое пропустить?

Виктория и Дэвид Бекхэм

Вот что такое настоящий семейный праздник! Трогательно же?

Миранда Керр

Эта звезда ничуть не уступает семье Бекхэм. Миранде удалось собрать за праздничным ужином сразу несколько поколений родственников — и даже частично представителя поколения, которое полноценно сможет отпраздновать Рождество только через год.

Мэрайя Кери

Королева каждого Рождества, конечно же, не смогла устоять от шика и в этом году. Струящиеся наряды, яркие образы и весёлые игры всей семьёй напоминают кадр из новогоднего фильма. Но мы помним, что семья на днях уменьшилась: с бойфрендом (назовём его так, хотя он уже по возрасту далеко не „бой“) певица рассталась.

А вот Дуа поздравляет подписчиков из жаркой Индии. Ни ёлки, ни Санты, ни снега — зато тепло не только на душе!

Рождество в Диснейленде — это даже звучит не просто празднично, а празднично в квадрате или даже в кубе (но не „на Кубе“ — там Диснейленда нет).

В этом году Хью вновь приобрёл статус завидного жениха. Кто пригреет одинокую Росомаху?

Актриса начала праздновать заранее. А то мало ли: может, потом ёлки, корпоративы...