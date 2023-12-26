Канье Уэст извинился перед евреями — да еще и на иврите

„Я искренне извиняюсь перед еврейской общиной за любое непреднамеренное волнение, вызванное моими словами или действиями. Я не хотел обидеть или унизить, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить. Я обязуюсь начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы обеспечить большую чувствительность и понимание в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я обязуюсь загладить вину и способствовать единению“, — написал Уэст.

С 2022 года артиста не раз обвиняли в антисемитизме из‑за его высказываний. В конце прошлого года рэпер признался в симпатии к Гитлеру, посетовал на „еврейские СМИ“, а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида. На показе своей марки Yeezy на Парижской неделе моды в прошлом году он представил футболки с ультраправым слоганом „White Lives Matter“.

После высказываний Канье компания adidas прекратила сотрудничество с артистом. По информации The New York Times, среди прочего рэпер однажды предложил директору adidas „целовать портрет Гитлера каждый день“.